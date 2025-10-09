La Sociedad Portuguesa Invita a Rezar el Rosario en Plaza Portugal

La comunidad se reunirá el próximo lunes 13 de octubre a las 17:00 horas para un momento de oración frente a la Ermita de la Virgen de Fátima.

La Sociedad Portuguesa de Olavarría invita a toda la comunidad a participar en el rezo del Rosario en la Plaza Portugal, un evento que busca fomentar la oración, la conexión y mantener viva la identidad de la comunidad.

La convocatoria es para el lunes 13 de octubre a las 17:00 horas. La actividad se desarrollará en la Ermita de la plaza, junto a la imagen de la Virgen de Fátima.

Lugar: Plaza Portugal , ubicada en la esquina de Balcarce y Amparo Castro, Olavarría .

, ubicada en la esquina de . Nota: La actividad se suspenderá en caso de lluvia.

La Sociedad Portuguesa espera a todos con el corazón abierto para compartir este momento de fe y comunidad.