La Sociedad Portuguesa de Olavarría invita a rezar el Rosario en Plaza Portugal

El encuentro se realizará este miércoles 13 de agosto a las 16 horas en la ermita de la Virgen de Fátima, como un momento de oración y comunidad.

La Sociedad Portuguesa de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de un encuentro especial de fe. Este miércoles 13 de agosto a las 16 horas, se llevará a cabo el rezo del Santo Rosario en la ermita de la Virgen de Fátima, ubicada en la Plaza Portugal (esquina de Balcarce y Amparo Castro).

El evento busca ser un momento para fortalecer la fe, compartir en comunidad y mantener viva la identidad de la colectividad portuguesa en la ciudad.

En caso de lluvia, la actividad será suspendida.