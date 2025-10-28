La Sala de Monitoreo Municipal de Olavarría Lleva el Nombre de “Hugo Daniel Navarro”

En el marco del 15º Aniversario del Centro de Monitoreo, se impuso el nombre de “Hugo Daniel Navarro” a la sala general, en reconocimiento a la trayectoria del compañero fallecido. Fue una iniciativa de los propios trabajadores del área.

Este martes se llevó a cabo un emotivo acto en el Centro de Monitoreo Municipal para conmemorar sus 15 años de funcionamiento y, a la vez, rendir homenaje a un compañero muy querido. Se impuso el nombre de “Hugo Daniel Navarro” a la sala general de monitoreo.

La iniciativa fue impulsada por los propios trabajadores y trabajadoras del área, quienes buscaron reconocer la memoria de Navarro, quien falleció meses atrás.

El acto fue encabezado por el intendente municipal Maximiliano Wesner, acompañado por el subsecretario de Protección Ciudadana Elías Quintas, referentes del Centro y contó con la presencia de familiares, amigos e integrantes del equipo de trabajo.

Reconocimiento a una Trayectoria Esencial

El intendente Maximiliano Wesner destacó la importancia de la iniciativa:

“Siempre decimos que los lugares son de quienes lo habitan, de quienes lo transitan, de quienes trabajan en ese lugar. Y quiero destacar a los compañeros de Hugo por la iniciativa, por traer al presente su memoria. Hugo fue operador, después fue supervisor, puso en relieve este Centro Municipal de Monitoreo. Podemos decir que dejó gran parte de su vida acá y por eso nos parece oportuna esta placa, este reconocimiento a él y por sobre todas las cosas a su familia, a sus compañeros de trabajo.”

“Huguito”, como lo llamaban sus compañeros, se desempeñó en el Centro de Monitoreo Municipal desde su creación en el año 2010.

El subsecretario Elías Quintas ratificó que la idea “nace exclusivamente del grupo de operadores y de operadoras” y que el Ejecutivo acompañó inmediatamente la propuesta.

El momento cúlmine fue el descubrimiento de la placa, protagonizado por el vínculo más cercano de Navarro, y se invitó a los presentes a compartir anécdotas en su memoria.