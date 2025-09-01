La Policía de Olavarría detuvo a un hombre con pedido de captura por “abuso de armas”

Luis Miguel Giménez Arguello, de 33 años, fue aprehendido en la vía pública luego de que se confirmara que pesaba sobre él una orden de captura activa emitida por un juzgado de Lomas de Zamora.

Personal policial de la Subsecretaría de Protección Ciudadana detuvo a un hombre con pedido de captura activa en la esquina de las calles Azopardo y Moreno. La detención se produjo durante un operativo de prevención de ilícitos y faltas en general.

El detenido fue identificado como Luis Miguel Giménez Arguello, de 33 años. Al ser consultado en el sistema, la policía confirmó que tenía un pedido de captura por una causa caratulada como “Abuso de armas”.

La orden había sido emitida por el Juzgado Correccional N° 3 de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Ana María Tenuta. El hombre fue trasladado a la sede policial de la Comisaría Primera de Olavarría para los procedimientos legales correspondientes.