Este domingo, la Orquesta Sinfónica Municipal presentará obras de Haydn y Tschaikowsky en el Teatro Municipal. La entrada es gratuita, pero se invita a colaborar con la institución, que reabrió sus puertas tras diez años.

Olavarría. El ciclo “Clásica y Solidaria” regresa al Teatro Municipal este domingo 16 de noviembre, a las 20:30 horas, con un concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal “Maestro Mario Patané” bajo la dirección del Maestro Diego Lurbe.

En esta ocasión, la propuesta gratuita tiene un fin solidario: recaudar donaciones para la Biblioteca Popular de Colonia San Miguel, que reabrió sus puertas hace poco más de un año gracias al esfuerzo de sus vecinos.

Programa y Solista Invitado

El repertorio presentará dos grandes obras, una de ellas en primera audición para la Orquesta:

Parte Compositor / Obra Solista / Nota I Joseph Haydn: Concierto para oboe y orquesta Solista: Carlos Orlando (oboe) II Peter Tschaikowsky: Sinfonía N° 6, “Patética” – Op. 74 Primera audición de la OSMO

Modalidad y Suelta de Libros

La entrada al concierto es libre y gratuita, reflejando la decisión del intendente Maximiliano Wesner de acercar el arte a la comunidad.

Quienes deseen ayudar a la biblioteca de Colonia San Miguel podrán realizar una donación en efectivo o mediante código QR. “Libros para llevar”: Dos horas antes del concierto (a las 18:30 horas), se realizará una suelta de libros en el hall del Teatro, un complemento perfecto para el evento que celebra la lectura.

Sobre la Biblioteca

La Biblioteca Popular de Colonia San Miguel, ubicada junto al Centro de Atención Primaria de la Salud de la localidad, fue visitada recientemente por funcionarios municipales. Sus objetivos actuales incluyen aumentar el número de socios, recopilar libros actualizados y llevar a cabo mejoras en el espacio.