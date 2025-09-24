La Orquesta Sinfónica Municipal vuelve con “Clásica y Solidaria” a beneficio de CORIM

El concierto, dirigido por el Mtro. Diego Lurbe, será el domingo 5 de octubre en el Teatro Municipal. La entrada es libre y gratuita, y se recibirán donaciones para la institución de educación especial.

La Orquesta Sinfónica Municipal de Olavarría, bajo la dirección del maestro Diego Lurbe, ofrecerá una nueva edición de su ciclo “Clásica y Solidaria” el próximo domingo 5 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Municipal. En esta ocasión, la función será a beneficio de la institución local CORIM, dedicada a la educación especial y la inclusión de personas con discapacidad.

La entrada al concierto será libre y gratuita. Los asistentes que deseen colaborar con CORIM podrán hacerlo mediante una donación en efectivo o a través de billetera virtual.

Repertorio y Solista Invitada

El programa del concierto presentará un repertorio de alto nivel que incluye obras fundamentales de la música clásica y el Romanticismo:

Primera parte: La Sinfonía N° 4 en re menor, op. 120 de Robert Schumann.

La de Robert Schumann. Segunda parte: Dos obras de Eduard Elgar: el Concierto para violonchelo en mi menor, Op. 85, y la popular Pompa y Circunstancia. Marcha N° 1, Op. 39.

El concierto de Elgar contará con la participación estelar de la solista en violonchelo Jaqueline Oroc, una destacada intérprete y docente que es solista adjunta de la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” y con una notable trayectoria tanto en música clásica como en tango.

Sobre CORIM: 50 años de inclusión educativa

La institución CORIM es un establecimiento con más de 50 años de tradición en Olavarría, dedicado a favorecer y garantizar la inclusión educativa de personas con discapacidad, haciendo especial énfasis en la estimulación temprana. La entidad cuenta con un equipo de profesionales comprometidos y capacitados para la atención y el acompañamiento de niños y niñas.