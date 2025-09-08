La Orquesta Sinfónica Municipal presenta una nueva edición del ciclo “Clásica y Solidaria”

El concierto, dirigido por el maestro Diego Lurbe, será el próximo domingo 14 de septiembre en el Teatro Municipal. La entrada es libre y gratuita, a beneficio de la Biblioteca “Del otro lado del árbol”.

El próximo domingo 14 de septiembre, a las 20:00 horas, el Teatro Municipal será el escenario de una nueva edición del ciclo “Clásica y Solidaria”, a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal de Olavarría, bajo la dirección del maestro Diego Lurbe.

El concierto será a beneficio de la Biblioteca Popular “Del otro lado del árbol”, un espacio social y cultural que funciona desde hace 12 años en el Parque “Helios Eseverri”. La entrada es libre y gratuita, pero se invita a los asistentes a realizar una colaboración voluntaria para la institución a través de efectivo o billetera virtual.

El repertorio de la velada incluirá obras de Antonin Dvorak y Sergei Rachmaninoff. Como particularidad, el concierto contará con la participación del pianista solista Maximiliano Gili, reciente ganador del concurso “Manuel Rego” 2025.

Sobre el solista y la biblioteca

Maximiliano Gili nació en 1999 y ha destacado en varios concursos de piano, lo que le ha permitido presentarse como solista con orquestas de San Juan, La Plata, Mar del Plata y Tucumán.

La Biblioteca “Del otro lado del árbol” se sostiene gracias a la solidaridad de la comunidad y el trabajo voluntario. Cuenta con más de 6.000 libros y ofrece diversas propuestas culturales y recreativas, como talleres, espacios de juego y jardines sensoriales, transformándose en un punto de encuentro para las familias de Olavarría.