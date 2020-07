La oposición cataloga como “atropello institucional” al abandono del recinto de Bruno Cenizo para no dar cuórum

A raíz de ello, la sesión fue levantada y no pudo completarse tras el retiro del bloque de concejales oficialistas conjuntamente con el presidente del cuerpo, también integrante Juntos por el cambio y por ende el tratamiento de la rendición de cuentas municipales del 2019 quedará para mas adelante.

La sesión, que comenzó pasadas las 9:30Hs. arrancó caliente. Primeramente Celeste Arouxet denunció que su par de bancada, Guillermo Lescano, había sido reemplazado por Juan Mujica al anunciar que junto a ella no iban a votar la rendición de cuentas municipal 2019 la cual tiene un déficit de mas de 300 millones de pesos.

Arouxet denunció maniobras y “aprietes” sistemáticos por parte del ejecutivo para con los integrantes del bloque, en especial hacia ella y Lescano. Cabe aclarar que se trata del bloque de Juntos por el Cambio, misma bandera que el intendente Galli.

Otro de los puntos calientes fue el tratamiento de la licencia solicitada por el edil radical, Martin Lastape, quien fue obligado a pedir licencia ante la imposibilidad de asistir a la sesión por padecer una enfermedad y ser paciente de riesgo y ante la negativa del presidente del cuerpo de poder sesionar virtualmente como lo han hecho otros concejos deliberantes de la provincia.

En lugar de Lastape debería asumir concejal oficialista la cual fue objetada por no cumplir con el reglamento de la ley de cupo. A raíz de ello, el cuerpo realiza la votación para permitir el ingreso de la edil, pero el resultado fue desfavorable por lo que, sabiendo que de esta manera Juntos por el cambio no iba a tener aprobada la rendición de cuenta, todos los ediles oficialistas decidieron dejar el recinto al igual que el presidente del cuerpo, Bruno Cenizo, para así no dar cuórum y no permitir el tratamiento del proyecto.