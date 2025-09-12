La olavarriense Lola Sánchez se consagró en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

La deportista se quedó con el primer puesto del podio en la disciplina de Rifle de Aire, en el torneo organizado por el Comité Olímpico Argentino en la ciudad de Rosario.

La deportista local Lola Sánchez se alzó con la victoria en la disciplina de Rifle de Aire de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que se llevaron a cabo en la ciudad de Rosario.

El evento, organizado por el Comité Olímpico Argentino, reunió a atletas de todo el país en una competencia de alto nivel. Con su destacada actuación, la joven de Olavarría se quedó con el puesto mayor del podio.