El cambio se oficializó el pasado 29 de octubre como parte de un reordenamiento interno de personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Olavarría.

Nueva Jefa: La Oficial Principal Natalia Galván asumió como nueva Jefa del Destacamento Espigas.

Relevo: Releva al Oficial Principal Marcelo Gilez, quien pasará a desempeñar funciones en la Comisaría Primera de Olavarría.

El acto fue presidido por el Subjefe de la Estación Departamental Olavarría, Comisario Lucas Rodríguez, y el Titular de Comisaría Primera, Subcomisario Juan García. En Espigas, una cara nueva al mando.