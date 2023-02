La odisea de reservar pasajes con Certificado de discapacidad

Desde hace un tiempo, distintos lectores se comunicaron con la redacción de Olavarría Noticias para manifestar su preocupación ante la imposibilidad de obtener pasajes con Certificado de Discapacidad en varias empresas y con diferentes destinos.

Lo cierto es que un lector al que solo llamaremos “M” nos envió una carta explicando lo que le ha ocurrido, relato que se repite con el de otros lectores donde todos llegan a la misma conclusión, nadie da respuestas.

El relato

Poseo certificado único de discapacidad (CUD), hace un mes reservé pasaje en Pullman Gral. Belgrano de Azul a Olavarría en el sitio web de CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte).

Como no me llegó a mi email (asi es como los envían a los pasajes en estos casos) llamé a la empresa y me dicen que ellos no pueden subir pasajeros en Azul, entonces fuí a la oficina de CNRT de Olavarría, quienes me dicen que esos pasajes los carga la empresa en la web de CNRT y que está mal cargado y no me dan una solución.

En la oficina de Pullman Gral. Belgrano de Olavarría me dan el número 0810 de la central de reservas, el cual llama unas pocas veces y se corta. De todos modos he llamado otras veces a centrales de reservas de otras empresas para consultar por pasajes con discapacidad y siempre me han dicho que desde la central de reservas no me pueden ayudar.

Debido a que es difícil conseguir pasajes con discapacidad porque se agotan enseguida, tiene que haber muchas personas damnificadas. CNRT debería gestionarme un pasaje con otra empresa y multar a Pullman Gral. Belgrano por cargar un servicio que no corresponde.

La oficina de CNRT Olavarria ni siquiera tiene libro de quejas ni toma denuncias, tampoco me dan un número de teléfono de un superior ni ningún otro que no sea el famoso 0800 en el cual se pierde mucho tiempo llamando para que finalmente me digan que me acerque a la oficina más cercana de CNRT! Ni hablar que denunciar en CNRT por la web supone esperar muchos meses para luego recibir una respuesta con el texto incompleto (cortado) y que no da opción a responder ni siquiera para avisar que el mensaje llegó truncado!

Evidentemente los ciudadanos les pagamos los sueldos a través de los impuestos a los empleados de CNRT para que no solucionen nada! Pretenden que yo abone de mi bolsillo el pasaje sin siquiera un descuento y por una falla que tuvieron un mes para avisarme pero nunca lo hicieron!