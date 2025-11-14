El evento cultural simultáneo en todo el Partido, previsto para este sábado, fue aplazado debido al pronóstico meteorológico. Los Museos Municipales mantendrán su horario habitual este fin de semana, de 15:00 a 18:00 horas.

Olavarría. El Municipio de Olavarría informó que, a raíz del pronóstico de lluvias y tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, se ha tomado la decisión de reprogramar la Noche de los Museos.

La propuesta, que se iba a realizar este sábado 15 de noviembre de manera articulada y simultánea en distintos espacios de la ciudad y las localidades, busca asegurar las condiciones óptimas para el público y los organizadores.

Nueva Fecha del Evento

Desde la Subsecretaría de Cultura del Municipio se confirmó la nueva fecha para el evento:

Actividad: Noche de los Museos.

Nueva Fecha: Viernes 21 de noviembre.

Museos Abiertos en Horario Convencional

Se aclara que, a pesar de la suspensión de la actividad nocturna especial, los Museos Municipales abrirán sus puertas durante el fin de semana en su horario habitual:

Días: Sábado 15 y Domingo 16 de noviembre.

Horario: De 15:00 a 18:00 horas.