El evento cultural simultáneo en todo el Partido, previsto para este sábado, fue aplazado debido al pronóstico meteorológico. Los Museos Municipales mantendrán su horario habitual este fin de semana, de 15:00 a 18:00 horas.
Olavarría. El Municipio de Olavarría informó que, a raíz del pronóstico de lluvias y tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, se ha tomado la decisión de reprogramar la Noche de los Museos.
La propuesta, que se iba a realizar este sábado 15 de noviembre de manera articulada y simultánea en distintos espacios de la ciudad y las localidades, busca asegurar las condiciones óptimas para el público y los organizadores.
Nueva Fecha del Evento
Desde la Subsecretaría de Cultura del Municipio se confirmó la nueva fecha para el evento:
-
Actividad: Noche de los Museos.
-
Nueva Fecha: Viernes 21 de noviembre.
Museos Abiertos en Horario Convencional
Se aclara que, a pesar de la suspensión de la actividad nocturna especial, los Museos Municipales abrirán sus puertas durante el fin de semana en su horario habitual:
-
Días: Sábado 15 y Domingo 16 de noviembre.
-
Horario: De 15:00 a 18:00 horas.