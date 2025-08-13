La Murga Arrebatando Lágrimas presenta “Corazonada N° 13” en el Teatro Municipal

El espectáculo, titulado “La memoria de la abuela”, se realizará el sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas, con invitados especiales como el Ballet Municipal y Diego Lurbe.

La Murga Arrebatando Lágrimas invita a la comunidad a su nuevo espectáculo, “Corazonada N° 13 – La memoria de la abuela”. La presentación se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas en el Teatro Municipal de Olavarría.

El show promete ser una noche de murga, reflexión y alegría. Contará con invitados especiales, incluyendo a la artista Alita Roldán, el Ballet Municipal de Olavarría y el músico Diego Lurbe. La producción de fotos y edición está a cargo de Andrés Arouxet y Nicolás Vivas.

Entradas y puntos de venta

Las entradas para el espectáculo tienen un valor de $8.000 y se pueden adquirir a partir de los 8 años. Los puntos de venta son:

Efectivo: Tecnocentro (Rivadavia 3065)

Tecnocentro (Rivadavia 3065) Tarjetas y billeteras virtuales: Teatro Municipal (Rivadavia 2780)

Teatro Municipal (Rivadavia 2780) Online: A través del sitio web de Articket: www.articket.com.ar