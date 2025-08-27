La murga “Arrebatando Lágrimas” celebra 26 años de historia en Olavarría

La agrupación, que se define como “precursora de carnavales libres, gratuitos y populares”, festeja su aniversario con un mensaje de agradecimiento y compromiso con la comunidad. Invitan a celebrar en el Teatro Municipal el 13 de septiembre.

La murga “Arrebatando Lágrimas” compartió un comunicado para celebrar sus 26 años de trayectoria en la ciudad. En el texto, la agrupación agradece a la comunidad de Olavarría por el apoyo y la contención que les ha permitido “resistir a través del hecho artístico en tiempos modernos”.

Desde su nacimiento en 1999, la murga se ha caracterizado por un fuerte compromiso social. Se autodefinen como “precursora de carnavales libres, gratuitos, populares en nuestra ciudad, con perspectiva de género y un gen comunitario”. Han levantado su voz en favor de la educación y salud pública de calidad, un medio ambiente sano y el acceso a la cultura, siempre buscando una “mayor igualdad y dignidad” para el pueblo.

“Arrebatando Lágrimas” ha recorrido las localidades y barrios de Olavarría, llevando arte, lucha y carnaval. Su coherencia en consignas y su trabajo constante a lo largo del tiempo han sido pilares de su identidad.

La agrupación invita a toda la comunidad a sumarse a su festejo de cumpleaños en Corazonada n°13, que se realizará en el Teatro Municipal el sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas.