El Municipio de Olavarría otorgará asueto al personal en conmemoración de su día. Se garantiza el normal funcionamiento de los servicios esenciales para la comunidad.

La Municipalidad de Olavarría informó que el próximo lunes 10 de noviembre se decretará asueto administrativo para todo el personal, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Municipal.

La medida es de carácter administrativo, por lo que la comuna aseguró que se arbitrarán los medios necesarios para mantener la continuidad de todos los servicios esenciales que se brindan a la comunidad, incluyendo áreas críticas como la salud y la recolección.

Si tienes que hacer algún trámite, recuerda que el lunes será un día no laborable en la administración. ¡Un merecido descanso para los empleados municipales!