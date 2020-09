La Mesa de Emergencia de Olavarría solicita materiales para reconstruir la vivienda incendiada de una mamá

Además, desde la entidad denuncian una total inacción por parte del municipio a quien Andréa –nombre de la damnificada- volvió a recurrir al no poder afrontar el alquiler de una vivienda que la propia municipalidad le destino tras el incendio de su casa.

Hace ya dos meses a Andrea Vazquez se le prendió fuego su casa en el barrio Trabajadores, en ese momento ella estaba viviendo en un espacio que la Dirección de Políticas de Género le consiguió, debido a que estaba atravesando una situación de violencia familiar.

Ella y sus hijos quedaron en la calle, sin casa, cuando la noticia fue de público conocimiento, intervino el Estado mediante la trabajadora social del barrio y desde la Dirección de Políticas de Género, (DPG), le comunicaron que le consiguieron otro lugar donde vivir ya que en el refugio no podía estar más y que su propiedad no podía habitar producto del incendio.

Desde la Mesa de Emergencia indicaron que el nuevo lugar asignado desde la DPG para que viva junto a sus hijos, era una piecita en un lugar muy precario, la sorpresa llegó cuando ella se da cuenta de que finalmente ese alquiler, que el Estado supuestamente le había “conseguido”, lo iba a tener que pagar ella, logró hacer frente a ese pago durante estos dos meses pidiendo prestado y poniendo lo poco que tiene, hasta hoy, que ya no pudo pagar más, quedando en la calle, ella y sus hijos.

Volvió a pedir desesperadamente a la trabajadora social una ayuda, quien le contestó, “no estamos dando ayuda con materiales ni alquileres y por ello no puedo ni hacer elevar tu pedido”.

Por esto, es que se tuvo que volver a su casa, la que está quemada, sin techo, sin aberturas, con las paredes repletas de hollín, casi a la intemperie, insalubre e inhumano, ¿Como poder conciliar el sueño en estas frías noches en un ambiente así?. Es el único espacio que tiene, y tampoco quiere que su casa, o lo que queda de ella, siga sola y con el riesgo de usurpación que la llevaría a perder lo único con lo que cuentan ella y sus pequeños hijos.

En este sentido explicaron “Nuestra propuesta hoy, es ya no esperar a que la comuna tenga ganas de actuar, y recurrimos a la solidaridad de la gente que quiera ayudarla, porque este gobierno municipal, nos viene demostrando con creces que no va a hacer nada, no lo hizo con Marisol, (madre de Uma, una nena con cáncer que necesitaba urgente mejorar su condición habitacional a recomendación de los médicos), no lo hizo con Ema, otra mamá que hace más de dos meses también espera, y aún vive en condiciones que afectan negativamente su calidad de vida, y no lo está haciendo con otros varios casos más que venimos siguiendo y que, son desconocidos para el público en general, porque aún, no todos han tomado estado público, ya que siguen aferrados a la esperanza de que la ayuda municipal quizás, les llegue.”

Andrea está necesitando chapas, tirantes, aberturas, mano de obra, materiales de electricidad, todo es bienvenido para ir reconstruyéndole su vivienda. Quienes puedan colaborar podrán comunicarse con Andrea, llamando al (2284) 15-634429 o acudiendo a su dirección es calle 100 N° 788; o llamando al (2284) 15-465039.