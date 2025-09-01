La Lista Amarilla de Coopelectric consolida su participación en un encuentro en Pueblo Nuevo

Dirigentes y delegados se reunieron para reflexionar sobre el presente y futuro de la cooperativa. Se destacó el compromiso de los colaboradores y el respaldo recibido en la última asamblea, a pesar de las dificultades atravesadas en el último tiempo.

La Lista Amarilla de Coopelectric organizó un encuentro en el Club Pueblo Nuevo para reafirmar su compromiso y participación en la cooperativa. El evento reunió a delegados, colaboradores y referentes de distintas instituciones de la ciudad en un clima de reflexión y agradecimiento.

El presidente del Consejo de Administración, Alberto “Tito” Miotti, agradeció el esfuerzo de los delegados y del personal de la cooperativa por su dedicación para “sostener la calidad de la gestión”. Miotti subrayó que, aunque los cargos son transitorios, lo esencial es la cooperativa, que pertenece a todos los asociados. También hizo referencia a los “agravios y acusaciones” recientes, destacando que la asamblea extraordinaria demostró que las denuncias carecían de fundamento y que la Lista Amarilla fue proclamada de manera directa.

Por su parte, el contador Mario Cura, referente histórico de la lista, resaltó la amplia participación de instituciones locales en el cuerpo de delegados, lo que permite que la cooperativa esté representada por clubes, sociedades de fomento y juntas vecinales de toda la ciudad. Cura repasó los logros de la gestión, como la incorporación de servicios de agua, cloacas, sepelios, educación a distancia e internet en zonas rurales. Sostuvo que las dificultades actuales son ajenas a la cooperativa y se deben a un sistema tarifario provincial y municipal. “Cuando uno dice la verdad, la gente entiende”, afirmó.

De cara al futuro, Cura advirtió sobre los cambios en la distribución eléctrica y la necesidad de prepararse para escenarios de competencia, asegurando que Coopelectric estará “a la altura, como siempre”.

La presidenta del cuerpo de delegados, Vanesa Andreis, enfatizó el rol voluntario y solidario de los representantes y la importancia de la comunicación constante con los vecinos.

El evento finalizó con un reconocimiento a los delegados salientes y una bienvenida a los nuevos. “Las instituciones siguen más allá de las personas, y Coopelectric es un orgullo de los olavarrienses”, concluyó Cura.