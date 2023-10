La legión olavarriense estará en “La carrera de los 300 pilotos”

Este fin de semana -viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre, se disputará la la fecha especial denominada “La carrera de los 300 pilotos” del Turismo Pista en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. Dentro de las tres divisionales, serán trece los corredores del Partido de Olavarría que estarán compitiendo.

En la Clase Uno del TP habrá un total de diez olavarrienses con Juan José Martinelli y Hamlet Simona compartiendo butaca, la dupla de Nicolás Romero y Emanuel Bibiloni. A su vez, Nicolás Benito dirá presente como invitado de Alejandro Marcilla, Juan Manuel Fernández junto al piloto de Tandil Ignacio Fernández, y la dupla de Gabriel Melián y Leopoldo Cirioli. A ellos se suman, el sierrabayanse Diego Valisi, junto con Eduardo Kauffer, y el experimentado Martín Laborda como invitado del tandilense Joaquín Melo.

Por su parte, en la Clase Dos, Agustín Herrera será de la partida junto a Juan Martín Eluchans. Mientras que en la Clase Tres, el sierrabayense Santiago Tambucci compartirá su unidad con Renzo Blotta, y Juan José Cassou será invitado de Adrián Oubiña.

Fuente: Javier Torres – Bandera a Cuadros.

Cronograma ofcial de la 9º Fecha del Turismo Pista en La Plata:

VIERNES 27/10

09:30 TURISMO PISTA CLASE 1 – Titulares ENTRENAMIENTO I – GRUPO A.

09:55 TURISMO PISTA CLASE 1 – Titulares ENTRENAMIENTO I – GRUPO B.

10:20 TURISMO PISTA CLASE 2 – Titulares ENTRENAMIENTO I – GRUPO A.

10:50 TURISMO PISTA CLASE 2 – Titulares ENTRENAMIENTO I – GRUPO B.

11:20 TURISMO PISTA CLASE 3 – Titulares ENTRENAMIENTO I – GRUPO A.

11:50 TURISMO PISTA CLASE 3 – Titulares ENTRENAMIENTO I – GRUPO B.

12:20 TURISMO PISTA CLASE 1 – Invitados ENTRENAMIENTO II – GRUPO A.

12:45 TURISMO PISTA CLASE 1 – Invitados ENTRENAMIENTO II – GRUPO B.

13:10 TURISMO PISTA CLASE 2 – Invitados ENTRENAMIENTO II – GRUPO A.

13:40 TURISMO PISTA CLASE 2 – Invitados ENTRENAMIENTO II – GRUPO B.

14:10 TURISMO PISTA CLASE 3 – Invitados ENTRENAMIENTO II – GRUPO A.

14:40 TURISMO PISTA CLASE 3 – Invitados ENTRENAMIENTO II – GRUPO B.

15:10 TURISMO PISTA CLASE 1 – Titular CLASIFICACIÓN I – GRUPO C.

15:30 TURISMO PISTA CLASE 1 – Titular CLASIFICACIÓN I – GRUPO A.

15:50 TURISMO PISTA CLASE 1 – Titular CLASIFICACIÓN I – GRUPO B.

16:10 TURISMO PISTA CLASE 2 – Titular CLASIFICACIÓN I – GRUPO C.

16:30 TURISMO PISTA CLASE 2 – Titular CLASIFICACIÓN I – GRUPO A.

16:50 TURISMO PISTA CLASE 2 – Titular CLASIFICACIÓN I – GRUPO B.

17:10 TURISMO PISTA CLASE 3 – Titular CLASIFICACIÓN I – GRUPO C.

17:30 TURISMO PISTA CLASE 3 – Titular CLASIFICACIÓN I – GRUPO A.

17:50 TURISMO PISTA CLASE 3 – Titular CLASIFICACIÓN I – GRUPO B.

SÁBADO 28/10

09:30 TURISMO PISTA CLASE 1 – Opcional ENTRENAMIENTO III – GRUPO A.

09:50 TURISMO PISTA CLASE 1 – Opcional ENTRENAMIENTO III – GRUPO B.

10:10 TURISMO PISTA CLASE 2 – Opcional ENTRENAMIENTO III – GRUPO A.

10:30 TURISMO PISTA CLASE 2 – Opcional ENTRENAMIENTO III – GRUPO B.

10:50 TURISMO PISTA CLASE 3 – Opcional ENTRENAMIENTO III – GRUPO A.

11:10 TURISMO PISTA CLASE 3 – Opcional ENTRENAMIENTO III – GRUPO B.

11:40 TURISMO PISTA CLASE 1 – Invitado CLASIFICACIÓN II – GRUPO C.

11:55 TURISMO PISTA CLASE 1 – Invitado CLASIFICACIÓN II – GRUPO A.

12:10 TURISMO PISTA CLASE 1 – Invitado CLASIFICACIÓN II – GRUPO B.

12:25 TURISMO PISTA CLASE 2 – Invitado CLASIFICACIÓN II – GRUPO C.

12:40 TURISMO PISTA CLASE 2 – Invitado CLASIFICACIÓN II – GRUPO A.

12:55 TURISMO PISTA CLASE 2 – Invitado CLASIFICACIÓN II – GRUPO B.

13:10 TURISMO PISTA CLASE 3 – Invitado CLASIFICACIÓN II – GRUPO C.

13:25 TURISMO PISTA CLASE 3 – Invitado CLASIFICACIÓN II – GRUPO A.

13:40 TURISMO PISTA CLASE 3 – Invitado CLASIFICACIÓN II – GRUPO B.

14:00 TURISMO PISTA CLASE 1 – Opcional CLASIFICACIÓN III – GRUPO C.

14:15 TURISMO PISTA CLASE 1 – Opcional CLASIFICACIÓN III – GRUPO A.

14:30 TURISMO PISTA CLASE 1 – Opcional CLASIFICACIÓN III – GRUPO B.

14:45 TURISMO PISTA CLASE 2 – Opcional CLASIFICACIÓN III – GRUPO C.

15:00 TURISMO PISTA CLASE 2 – Opcional CLASIFICACIÓN III – GRUPO A.

15:15 TURISMO PISTA CLASE 2 – Opcional CLASIFICACIÓN III – GRUPO B.

15:30 TURISMO PISTA CLASE 3 – Opcional CLASIFICACIÓN III – GRUPO C.

15:45 TURISMO PISTA CLASE 3 – Opcional CLASIFICACIÓN III – GRUPO A.

16:00 TURISMO PISTA CLASE 3 – Opcional CLASIFICACIÓN III – GRUPO B.

17:00 REPECHAJE – TODOS JUNTOS A 6 VTAS.

DOMINGO 29/10

09:25 TURISMO PISTA CLASE 2 – TITULARES FINAL A 11 VTAS. ó 20 Minutos.

10:05 TURISMO PISTA CLASE 2 – INVITADOS FINAL A 9 VTAS. ó 20 Minutos.

11:00 TURISMO PISTA CLASE 3 – TITULARES FINAL 11 A VTAS. ó 20 Minutos.

11:40 TURISMO PISTA CLASE 3 – INVITADOS FINAL A 9 VTAS. ó 20 Minutos.

12:35 TURISMO PISTA CLASE 1 – TITULARES FINAL A 11 VTAS. ó 20 Minutos.

13:15 TURISMO PISTA CLASE 1 – INVITADOS FINAL A 9 VTAS. ó 20 Minutos.