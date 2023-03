La legión olavarriense dirá presente en Concordia

Este fin de semana (viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de marzo), se disputará la segunda fecha del Turismo Pista en el Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos. En mencionada competencia estarán los olavarrienses Gabriel Melián, Michael Boccagni, Juan José Martinelli (en la Clase 1); Nicolás Rojas (Clase 2); y Santiago Tambucci (Clase 3).

La divisional menor del TP contará con 49 autos en pista, y serán tres los pilotos de Olavarría: Michael Boccagni y Gabriel Melián (ambos con motorización de la familia Pezzucchi y la atención en pista de Diego Valisi) y Juan José “Juanjo” Martinelli (con el equipo de Hamlet Simona).

Mientras que Nicolás Rojas será el único representante local dentro de la C.2 del Turismo Pista. Mencionado volante, que integra el Daebak Group, volverá a subirse a su flamante Volkswagen Up motorizado por el también olavarriense “Juanjo” Cassou.

Finalmente, el sierrabayense Santiago Tambucci lo hará en la clase mayor con su Renault Clío; el mismo cuenta con la atención en pista del Fiornovelli Sport Group, mientras que la motorización estará a cargo del Cano Racing.

Cronograma oficial 2da. Fecha del Turismo Pista en Concordia:

Viernes 24/3

09:30 a 09:45 CLASE 1 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

09:55 a 10:10 CLASE 1 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

10:20 a 10:40 CLASE 2 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

10:50 a 11:10 CLASE 2 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

11:20 a 11:40 CLASE 3 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

11:50 a 12:10 CLASE 3 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

12:20 a 12:35 CLASE 1 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

12:45 a 13:00 CLASE 1 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

13:10 a 13:30 CLASE 2 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

13:40 a 14:00 CLASE 2 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

14:10 a 14:30 CLASE 3 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

14:40 a 15:00 CLASE 3 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

15:20 a 15:30 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

15:40 a 15:50 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

16:00 a 16:10 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

16:20 a 16:30 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

16:40 a 16:50 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

17:00 a 17:10 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

17:20 a 17:30 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

17:40 a 17:50 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

18:00 a 18:10 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A.

Sábado 25/3

10:00 a 10:10 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

10:15 a 10:25 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

10:30 a 10:40 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

10:45 a 10:55 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

11:00 a 11:10 CLASE 2 -CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

11:15 a 11:25 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

11:30 a 11:40 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

11:45 a 11:55 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

12:00 a 12:10 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

13:00 CLASE 1 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

13:30 CLASE 1 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

14:00 CLASE 1 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

15:00 CLASE 2 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

15:30 CLASE 2 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

16:00 CLASE 2 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

16:30 CLASE 3 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

17:00 CLASE 3 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

17:30 CLASE 3 – 3° SERIE – 6 VUELTAS.

Domingo 26/3

10:00 CLASE 1 – FINAL – 12 VUELTAS

10:50 CLASE 2 – FINAL – 14 VUELTAS

11:55 CLASE 3 – FINAL – 14 VUELTAS.

