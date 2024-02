La legión olavarriense ante una nueva fecha del Turismo Pista

Este fin de semana -viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de marzo-, se disputará la segunda fecha del Turismo Pista en Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. Michael Boccagni, Nicolás Romero, Nicolás Benito, Fausto Vázquez y Santiago Tambucci, dirán presentes en mencionada competencia.

En la clase menor del TP estarán corriendo la mayoría de los pilotos de Olavarría; a saber Nicolás Romero (Fiat Uno Nº 28 con los motores del “Hueco” Occhi y equipo propio), Mai Boccagni (Nº 38 con la motorización de Francisco “Pancho” Traina) y Nicolás Benito (N° 68 con el equipo Bonfiglio Competición).

Por su parte, Fausto Vázquez estará retornando a la actividad a nivel nacional en la divisional intermedia. “Pirulo” lo hará con el Chevrolet Corsa que era de Sergio Giacomasso, y mantendrá a su propia estructura con el asesoramiento del motorista Carlos Paternostro.

Por último y tras un magro inicio de temporada en Concepción del Uruguay, el volante sierrabayense Santiago Tambucci pasó a formar parte del equipo Antolín Competición con el Renault Clio Nº 15.

Cronograma 2da. Fecha Turismo Pista en el “Mouras” de La Plata:

Viernes 1/3

08:00 a 08:15 hs. 1er. Entrenamiento TP Clase 1 Grupo B

08:20 a 08:35 hs. 1er. Entrenamiento TP Clase 1 Grupo A.

08:40 a 09:00 hs. 1er. Entrenamiento TP Clase 2 Grupo B

09:05 a 09:25 hs. 1er. Entrenamiento TP Clase 2 Grupo A

09:30 a 09:50 hs. 1er. Entrenamiento TP Clase 3 Grupo B

09:55 a 10:15 hs. 1er. Entrenamiento TP Clase 3 Grupo A

12:00 a 12.15 hs. 2do. Entrenamiento TP Clase 1 Grupo B

12.20 a 12.35 hs. 2do. Entrenamiento TP Clase 1 Grupo A

12:40 a 13.00 hs. 2do. Entrenamiento TP Clase 2 Grupo B

13.05 a 13.25 hs. 2do. Entrenamiento TP Clase 2 Grupo A

13.30 a 13.50 hs. 2do. Entrenamiento TP Clase 3 Grupo B

13.55 a 14.15 hs. 2do. Entrenamiento TP Clase 3 Grupo A

16.00 a 16.10 hs. 1er. Clasificación TP Clase 1 Grupo B

16.15 a 16.25 hs. 1er. Clasificación TP Clase 1 Grupo C

16.30 a 16.40 hs. 1er. Clasificación TP Clase 1 Grupo A

16.45 a 16.55 hs. 1er. Clasificación TP Clase 2 Grupo B

17.00 a 17.10 hs. 1er. Clasificación TP Clase 2 Grupo C

17.15 a 17.25 hs. 1er. Clasificación TP Clase 2 Grupo A

17.30 a 17.40 hs. 1er. Clasificación TP Clase 3 Grupo B

17.45 a 17.55 hs. 1er. Clasificación TP Clase 3 Grupo C

18.00 a 18.10 hs. 1er. Clasificación TP Clase 3 Grupo A.

Sábado 2/3

10.00 a 10.10 hs. 2da. Clasificación TP Clase 1 Grupo B

10.15 a 10.25 hs. 2da. Clasificación TP Clase 1 Grupo C

10.30 a 10.40 hs. 2da. Clasificación TP Clase 1 Grupo A

11.05 a 11.15 hs. 2da. Clasificación TP Clase 3 Grupo B

11.20 a 11.30 hs. 2da. Clasificación TP Clase 3 Grupo C

11.35 a 11.45 hs. 2da. Clasificación TP Clase 3 Grupo A

13.13 a 13.23 hs. 2da. Clasificación TP Clase 2 Grupo B

13.26 a 13.36 hs. 2da. Clasificación TP Clase 2 Grupo C

13.39 a 13.49 hs. 2da. Clasificación TP Clase 2 Grupo A.

14.04 hs. 1era. Serie TP Clase 1 – 5 vueltas

14.29 hs. 2da. Serie TP Clase 1 – 5 vueltas

14.54 hs. 3era. Serie TP Clase 1 – 5 vueltas.

15.18 hs. 1era. Serie TP Clase 3 – 5 vueltas

15.43 hs. 2da. Serie TP Clase 3 – 5 vueltas

16.08 hs. 3era. Serie TP Clase 3 – 5 vueltas.

17.23 1era. Serie TP Clase 2 -5 vueltas

17.48 2da. Serie TP Clase 2 – 5 vueltas

18.13 3era. Serie TP Clase 2 – 5 vueltas.

Domingo 3/3

11:20 hs. Final TP Clase 1 – 12 vueltas o 20 minutos.

11.55 hs. Final TP Clase 2 – 14 vueltas o 30 min.

12.40 hs. Final TP Clase 3 – 14 vueltas o 30 min.