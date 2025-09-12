La Justicia bonaerense citó al influencer Santiago Maratea, denunciado penalmente por el Colegio de Nutricionistas bonaerense

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires denunció penalmente por injurias al influencer Santiago Maratea y el Juzgado en lo Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky, citó a una audiencia de conciliación para el 26 de septiembre.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del honor de sus profesionales y de la institución, frente a declaraciones que consideramos agraviantes, irresponsables e intrusivas”, aseguró Laura Salzman, presidenta de la institución que nuclea a las y los nutricionistas bonaerenses. Y agregó: “La transparencia y la ética profesional son pilares fundamentales de nuestra labor, y actuaremos con la firmeza necesaria para proteger la integridad de quienes representan a la nutrición en la provincia”.

La audiencia de conciliación, enmarcada en el artículo 388 del Código Procesal Penal de la provincia, busca un posible acuerdo entre las partes, que incluye el pedido de disculpas públicas de Maratea, quien también debe retirar de sus redes sociales los posteos que promocionan la compra de un té con propiedades para bajar de peso.

Cabe recordar que el influencer publicó un video donde aseguraba que había un té que “ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y que no los acumule como grasa, aparte de que evita esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”. Asimismo, en el video concluía diciendo: “Si lo quieren probar, háganlo con información, y no como ciertos nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”.

A raíz de todas estas declaraciones, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires le envió a Maratea una carta documento para que se retracte y borre esos posteos pero al no obtener respuestas lo denunció penalmente.

“Esta instancia es un paso más en ese camino, buscando que se reconozca el valor y el profesionalismo de quienes trabajan por una alimentación saludable en nuestra provincia”, afirmó Salzman. “Las y los nutricionistas estudiamos, nos formamos y entendemos los riesgos que implican estas cosas para la salud. A veces parece inocente recomendar un té o una vitamina pero puede resultar realmente peligroso”, concluyó.