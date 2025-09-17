La Junta Electoral bonaerense finalizó el recuento de las Elecciones Provinciales 2025

La Dra. Hilda Kogan, presidenta de la JEP, supervisó el cierre del escrutinio definitivo en La Plata. Los resultados finales se publicarán en los próximos días en la página oficial.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP) ha finalizado la labor de recuento de la última mesa del escrutinio definitivo de las Elecciones Provinciales 2025. El proceso, que se lleva a cabo en el Pasaje Dardo Rocha, llegó a su etapa final con el conteo de la Mesa 66, correspondiente a Villa Gesell.

La presidenta de la JEP, Hilda Kogan, quien también preside la Suprema Corte de Justicia provincial, supervisó el cierre junto a la vicepresidenta Ana María Bourimborde y otros funcionarios. Kogan tomó la palabra para felicitar a todos los actores que participaron del proceso —fiscales, apoderados y personal de la Junta Electoral—, destacando la “transparencia, eficacia y gran velocidad” del trabajo realizado.

Ahora, el proceso avanza hacia su etapa final. Entre este jueves y viernes, se revisarán algunas urnas sobre las que se dispuso su apertura. Tras ello, los integrantes de la JEP emitirán las resoluciones que refrendan el escrutinio definitivo y, finalmente, se publicarán los resultados oficiales en el sitio web de la Junta Electoral de la Provincia: www.juntaelectoral.gba.gov.ar.