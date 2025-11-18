Carbap advierte que más de 3,8 millones de hectáreas productivas en el centro de la provincia de Buenos Aires están afectadas. La crisis hídrica amenaza la siembra de soja y maíz y genera recortes en contratistas, transportistas y comercios por la falta de obras estructurales.

La cuenca del río Salado atraviesa la inundación considerada como el episodio más grave en años, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Más de 3,8 millones de hectáreas productivas en el corazón de la provincia se encuentran comprometidas, con una superficie de aproximadamente 2 millones de hectáreas bajo agua o anegadas.

Carbap estima que las pérdidas económicas que el circuito dejaría de percibir podrían alcanzar los USD 2.000 millones en 2026, si más de 1,5 millones de hectáreas destinadas a la siembra de soja y maíz quedan improductivas.

Impacto Territorial y Económico

La inundación afecta vastas regiones donde la falta de accesibilidad impide la actividad agrícola. Los municipios más afectados, con más de 1,1 millones de hectáreas bajo el agua, incluyen a:

Bolívar (169.224 hectáreas)

9 de Julio (136.797 hectáreas)

Pehuajó (109.366 hectáreas)

25 de Mayo (106.838 hectáreas)

El impacto económico trasciende a los productores, afectando directamente a contratistas, transportistas, proveedores, talleres y comercios locales, quienes sufrirán una caída significativa en sus ingresos. Carbap advierte que la conclusión es simple: “todos perdemos, mientras las obras siguen sin aparecer”.

Reclamos por la Falta de Obras Hidráulicas

Carbap denuncia que la persistencia de la inundación, que lleva nueve meses, se debe a la falta de avance en obras clave como el Plan Maestro del Río Salado, que tiene más de una década de retraso.

Provincia de Buenos Aires: La entidad señala que la Provincia es responsable de ejecutar el Plan Maestro. Denuncia que el presupuesto provincial para 2026 prevé un aumento del 100% en el impuesto inmobiliario rural (USD 70 millones adicionales), pero solo asigna poco más de USD 4 millones al Plan Maestro.

Intendentes Municipales: Son criticados por el desvío de los fondos de la tasa vial y otros impuestos rurales, lo que resulta en caminos intransitables y un aumento en los costos logísticos.

Nación: Pese a recaudar más de USD 1.000 millones anuales en retenciones en la región y contar con un fondo hídrico específico, el Presupuesto Nacional 2026 no contempla partidas para las obras del Salado.

Carbap exige a los tres niveles de gobierno que asuman su responsabilidad y fija como objetivo el compromiso público de que el Plan Maestro del Río Salado esté terminado en su totalidad para el año 2030.