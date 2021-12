La integración de saberes interculturales: se presentó el libro “Conocimientos circulares ancestrales. Despertó nuestro Mapuzungun”

En primera instancia se realizó una ceremonia ancestral de agradecimiento: Recibiendo el walvg (verano) en el Campus Universitario, que realizaron integrantes de la Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke de Olavarría.

Posteriormente se llevó adelante el encuentro de presentación del libro en el SUM de Aulas Comunes, en el que participaron coordinadores/as, autores/as y colaboradores/as tanto de forma presencial como a través de una plataforma virtual. La misma se encuentra disponible en el Canal de YouTube de la FACSO.

El acto estuvo encabezado por la Dra. María Luz Endere, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales; el Lic. Nicolás Casado, Secretario de Extensión de la FACSO, y la y los docentes que dictan el curso de idiomas y cultura mapuche Mapuzungún, Mirta Millan, Guillermo Aramburu y Darío Puñalef, integrantes de la Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke de Olavarría. Estuvieron presentes además autoridades de otras instituciones invitadas, estudiantes del Taller y público en general.

Conocé y descargá el libro Trungkay kuyfike kimün / Conocimientos circulares ancestrales

La. Dra Endere refirió que en la obra “se pone en valor la dimensión simbólica del Mapuzungún como patrimonio cultural del pueblo mapuche y permite resignificar ese legado ancestral en el legado contemporáneo”. Además manifestó que “desde la FACSO estamos orgullosos de haber podido producirla porque demuestra la integración de saberes y diálogos interculturales en la producción artística y literaria que en este caso es colectiva e interdisciplinaria”.

Por su parte, el Lic. Casado destacó la iniciativa del Taller de Mapuzungún y sus integrantes, y manifestó que “este es el eje de lo que deseamos lograr en el Laboratorio de Idiomas, que se genere un diálogo en la interculturalidad, que sea un espacio que lo puedan disfrutar todos, que es más que aprender un idioma, es vivir la cultura, sentir aquello que nuestros pueblos han formado y que ustedes reconstruyen, reformulan y resignifican”.

En tanto, Mirta Millan, Darío Puñalef y Guillermo Aramburu destacaron que la publicación del e-book interactivo “es producto del compromiso, el trabajo, el cariño y la entrega profunda” de docentes y estudiantes del Taller.

Fueron las estudiantes del Taller quienes presentaron cada una de las partes de la obra, dieron cuenta de cómo se gestó y se creó el libro y realizaron lecturas de las publicaciones en mapuzungún y en castellano.

En este marco refirieron que desde “las primeras clases supimos que no íbamos a aprender gramática solamente, porque no íbamos a poder separar los términos del sentido que tienen. En las producciones pusimos de manifiesto nuestros pocos conocimientos, porque es un idioma muy complejo, aprendimos clase a clase a asociar ese contenido con nuestra propia vida. No es sólo aprender un idioma y después decirlo, sino que cada uno de nosotres le íbamos encontrando un significado a eso que íbamos aprendiendo”.

Participaron además quienes escribieron los prólogos, Liliana Ancalao, poetisa, escritora y docente argentina y considerada una de las voces más reconocidas de la poesía mapuche contemporánea; y el profesor de la lengua mapuche Javier Cayupan. También envío un saludo Laura Las Heras, coordinadora ejecutiva de la Cátedra UNESCO “Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina” de la Universidad de tres de Febrero (UNTREF), que dirige el Dr. Daniel Mato.

Acerca de la obra

La obra es un e-book interactivo en el que se plasma la integración de saberes y diálogos interculturales en una creación artístico-literaria y comunitaria, donde se ponen en valor lo simbólico como patrimonio cultural del pueblo mapuche, en el que se resignifica lo ancestral en el contexto contemporáneo bonaerense. Cada texto está escrito en Mapuzungún y castellano.

El libro representa la metáfora de un árbol: tiene raíces (en que definieron “quiénes somos”), tronco (el sentir), el tallo (lo simbólico, la cosmovisión, la conexión con los ancestros) y el follaje (las producciones colectivas).

Los/as autores/as del libro son Guillermo Aramburu, Mirta Fabiana Millan, Darío Rafael Puñalef, Maia Bárbara Acosta, Juana Antieco, Camila Arispe, Agustina Brizuela, Rocío Lencina, Graciela Mendoza, Julio Merlo, Natalia Pioppi, Ana Rubiolo, Cristina Sansone, Sandra Silva y Alba Thea.

La propuesta surge a partir del curso de idiomas Mapuzungún, que se desarrolla en el Laboratorio de Idiomas dependiente de la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad de Ciencias Sociales, fue desarrollada además por el área Editorial de la FACSO y cuenta con el aval de Cátedra UNESCO “Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina” – UNTREF.