La inflación de julio fue de 1,9% y acumula un 36,6% interanual

El INDEC informó que el alza de precios se ubicó por encima de lo esperado por la mayoría de las consultoras, aunque por tercer mes consecutivo se mantuvo por debajo del 2%. El rubro “Recreación y cultura” fue el que más aumentó, mientras que “Prendas de vestir y calzado” registró una baja.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2025, que arrojó una suba del 1,9%. Con este nuevo dato, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza el 17,3%, mientras que en la comparación interanual registra un aumento del 36,6%.

El valor de julio superó el promedio de 1,8% que había proyectado el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. No obstante, se ubicó dentro de las previsiones de la mayoría de las consultoras privadas, que lo veían entre un 1,6% y un 2%.

Principales variaciones por rubro y clase social

El rubro que más aumentó durante julio fue Recreación y cultura, con un alza del 4,8%. Por el contrario, la menor variación se registró en Prendas de vestir y calzado, que mostró una baja del -0,9%.

Un análisis del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) reveló que la inflación tuvo un impacto desigual según la situación laboral y el poder adquisitivo de los hogares:

Por situación laboral: La suba de precios fue más alta para los no asalariados (2,12%) y más baja para los asalariados informales y desocupados (cerca del 1,9%), debido al menor consumo en el rubro de turismo.

La suba de precios fue más alta para los no asalariados (2,12%) y más baja para los asalariados informales y desocupados (cerca del 1,9%), debido al menor consumo en el rubro de turismo. Por ingresos: Los hogares de mayor poder adquisitivo registraron subas más altas (2,35%), mientras que en los de menores ingresos la inflación se mantuvo por debajo del 1,9%, gracias a la moderación en los precios de los alimentos.

La inflación de junio y canasta básica

El informe también trajo a colación el dato de inflación de junio, que fue de 1,6%, por debajo de las estimaciones privadas. Los rubros que más subieron ese mes fueron Educación (3,7%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).

Por último, el INDEC informó que en junio una familia tipo de cuatro miembros necesitó ingresos por $1.128.398 para no ser considerada pobre, y por $506.008 para no caer en la indigencia.