La inflación de agosto fue de 1,9% y acumula un 33,6% interanual

Según el Indec, el aumento de precios en lo que va del año 2025 alcanzó el 19,5%. El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue uno de los que más subió en el mes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que la inflación de agosto fue de 1,9%, lo que eleva el acumulado de los últimos doce meses a 33,6%. En lo que va del año 2025, el alza de precios acumulada ya es del 19,5%. La cifra de agosto mantuvo la tendencia inflacionaria de julio, que también había sido de 1,9%.

El organismo destacó que, a pesar de las turbulencias del último mes y el escenario electoral, la suba del dólar no tuvo un impacto fuerte en los precios, principalmente por la falta de consumo.

A nivel nacional, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento del 1,4%, lo que lo convierte en uno de los que más incidió en la medición del mes.