La Guitarra es Protagonista: Olavarría Sede del III Encuentro Regional de Ensambles en Noviembre

El evento, organizado por el Conservatorio “Ernesto Mogávero”, se realizará el sábado 15 de noviembre a las 20:30 hs en la Casa del Bicentenario con entrada libre y gratuita. Participarán ensambles de Mar del Plata, Tandil y la ciudad anfitriona.

El Conservatorio Provincial de Música “Ernesto Mogávero”, con el apoyo del Municipio de Olavarría, anunció la realización de la tercera edición del Encuentro Regional de Ensambles de Guitarras.

El evento se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, en la Casa del Bicentenario, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Ensambles Participantes

Este III Encuentro Regional reunirá a tres destacadas agrupaciones de la región:

Ensamble de Guitarras del Conservatorio Luis Gianneo (Mar del Plata).

(Mar del Plata). Ensamble de Guitarras del Conservatorio Isaías Orbe (Tandil).

(Tandil). Ensamble de Guitarras del Conservatorio Ernesto Mogávero (Olavarría).

Trayectorias Destacadas

El Ensamble de Mar del Plata, con 13 años de trayectoria ininterrumpida, se dedica a la música argentina y ha recibido distinciones como el premio del público en “Guitarras del Mundo” (2015) y una Beca del Fondo Nacional de las Artes (2024).

Por su parte, la Orquesta de Guitarras de Olavarría está integrada por estudiantes del Profesorado de Educación Musical e Instrumento y aborda un repertorio de música popular arreglada. En su trayectoria, han compartido escenario con el maestro Omar Cyrulnik y participaron en la edición anterior del Encuentro Regional