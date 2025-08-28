La Fórmula 1 vuelve a la acción en Países Bajos con un fin de semana clave para Franco Colapinto

En la decimoquinta fecha de la temporada, la atención se centrará en el desempeño del piloto argentino, que busca revertir los malos resultados recientes, mientras que McLaren domina el campeonato de constructores y Oscar Piastri lidera entre los pilotos.

Este fin de semana regresa la acción de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, una jornada crucial para el piloto argentino Franco Colapinto. La decimoquinta fecha de la temporada 2025 se llevará a cabo en el Circuito de Zandvoort, con la expectativa puesta en la capacidad del pilarense de mejorar sus resultados con el equipo Alpine. Colapinto no ha tenido una buena temporada, ya que viene de finalizar 18º en Hungría, una carrera marcada por los errores de estrategia de su escudería.

A pesar de que el neerlandés Max Verstappen es el campeón defensor, el equipo inglés McLaren se ha posicionado como el líder del campeonato de constructores. Además, sus pilotos dominan la tabla individual, con Oscar Piastri en el primer puesto y Lando Norris en el segundo.

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos (horario de Argentina)

Viernes 29 de agosto: Práctica libre 1: 07:30 hs. Práctica libre 2: 11:00 hs.

Sábado 30 de agosto: Práctica libre 3: 06:30 hs. Clasificación: 10:00 hs.

Domingo 31 de agosto: Carrera: 10:00 hs.



Dónde ver en vivo el Gran Premio

El evento se podrá seguir en Argentina a través de la plataforma de streaming Disney+ y posiblemente por el canal Fox Sports. Otra opción es F1 TV, la plataforma oficial de la competencia que emite todas las sesiones.