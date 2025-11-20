El Gran Premio de Las Vegas, vigésimo segunda fecha del campeonato mundial de F1 2025, se disputa este fin de semana en el Las Vegas Street Circuit.

La jornada inicia hoy, jueves 20 de noviembre, con la Práctica Libre 1 a las 21:30 horas (Argentina).

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el esperado Gran Premio de Las Vegas, la vigésimo segunda fecha de la temporada 2025 que se correrá en el Las Vegas Street Circuit.

El evento genera grandes expectativas en Argentina por la nueva oportunidad para el piloto argentino Franco Colapinto en el equipo Alpine.

La cima del campeonato está ajustada, con Lando Norris (McLaren) como líder, seguido de cerca por Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull).

Horarios del Gran Premio de Las Vegas (Hora de Argentina)

Día Actividad Hora Jueves 20 de noviembre Práctica Libre 1 21:30 hs. Viernes 21 de noviembre Práctica Libre 2 01:00 hs. Viernes 21 de noviembre Práctica Libre 3 21:30 hs. Sábado 22 de noviembre Clasificación 01:00 hs. Domingo 23 de noviembre Carrera 01:00 hs.

Dónde ver en vivo

El Gran Premio de Las Vegas podrá seguirse en vivo en Argentina a través de:

La plataforma de streaming Disney+ .

El canal Fox Sports (posiblemente, a confirmar).

F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia.