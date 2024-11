La Fiesta Provincial de Teatro en Olavarría bajo la mirada del “Pato Farías”

El referente del espacio teatral “Punto de Giro” dialogó con Olavarría Noticias.

Durante cinco días Olavarría pudo disfrutar de una variada programación de obras de teatro de toda la provincia de Buenos Aires, seleccionadas en sus respectivas fiestas regionales.

La realización del 38° Fiesta Provincial de Teatro de Buenos Aires fue una co-gestión del Instituto Nacional del Teatro, el Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI), el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Olavarría.

Hubo tres instancias ya que se anuló el Sub Regional y del Regional se derivó directamente al Provincial, y ambos, como es sabido, tuvieron lugar en nuestra ciudad

La no realización del citado Sub-Regional hizo que muchos grupos se quedaran sin subir al escenario.

En “Olavarría Noticias” quisimos tener el punto de vista de un verdadero referente de esta actividad: Osvaldo “Pato” Farías, Profesor del espacio “Punto de Giro”.

Sobre el evento a nivel bonaerense nuestro entrevistado adujo que fue muy positivo.

Lamentó que Pablo Fredes, Fernanda Moraga y Laura Tropea no pudieron presentar Postales, obra con muchos premios y que no tuvo lugar en la programación, agregando además que no hubo olavarrienses en escena.

“ Las propuestas fueron variadas. Es muy subjetivo juzgar sobre las obras presentadas en el Provincial con una mirada competitiva”, señaló en referencia al nivel observado.

“ Me gustó mucho el trabajo de Muñecos y Títeres de Eugenio Deoseffe de Tandil”, afirmó.

“Me pareció muy interesante no como innovación sino como ruptura la obra “Runner. Está planteando como un volver a las fuentes. De acomodarse a la necesidad del público. Es una obra donde es un eterno corredor que niega la posibilidad de teatro. Desde ese marco se permite hablar….. ¿ Que es el teatro independiente ?…. ¿ Que enarbolamos con el Teatro Independiente ¿ No podemos vivir del Teatro Independiente? . Fue un hecho metafórico que me pareció hermoso, mucho mas allá de lo que significó a lo largo el teatro abierto que fue una resistencia importante al proceso de reorganización nacional, exponiéndose desde el infortunio, como dice Serrat., comentó Farías en referencia a lo que pudo verse

-¿ Como está el teatro hoy en Olavarría ?

“ Me parece que no está mal. Creo que lo que está haciendo falta, es un circuito. No solamente hay que exigírselo al Municipio, sino al CTPI y al Instituto Nacional. “, dijo.

“ Uno elabora una obra, que cuesta un año a veces, luego no se puede presentar mas de tres o cuatro funciones concretas. En Olavarría habrá unas cuatro mil o cinco mil personas que consumen este hecho cultural. Hay que salir y es muy complicado en los tiempos que corren”, en relación a presentar los trabajos fuera de la ciudad.

Mas adelante, agregó:

“ Creo que están pasando cosas interesantes, hay gente joven, como Pablo Fredes, como Fernanda Moraga, Insurgente, el Municipio, Julio Benítez, como lo hemos hecho desde Punto de Giro, entre otros. Estamos creciendo. Se está trabajando bien. Son tiempos difíciles, Construir constancia y una salida y participar de encuentros no es fácil”

Sobre el cierre de la nota, y destacando una vez mas el trabajo de los olavarrienses para con la realización del encuentro, el “Pato Farías imploró que la gente concurra a las salas independientes, que apoye el teatro local.-