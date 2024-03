La Facultad de Sociales será sede del X Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina

A mediados del mes de abril en el Complejo Universitario de Olavarría se concretará la décima edición del CARPA, evento científico que constituye el principal espacio de intercambio y discusión de problemáticas arqueológicas para las Pampas del Cono Sur.

Entre el 10 y el 13 de abril se llevará adelante el X Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina (CARPA), evento científico que organiza el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA – UE CONICET/UNICEN), junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

El CARPA constituye el principal espacio de intercambio y discusión de problemáticas arqueológicas para las Pampas del Cono Sur. Esta es la segunda oportunidad en la que el Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina se realiza en el Complejo Universitario de Olavarría, que fue sede del III CARPA en el mes de noviembre de 2002.

Este evento científico permite reunir a investigadores/as, becarios/as y estudiantes de diferentes universidades y centros de investigación que presentan información novedosa, desde distintas disciplinas y líneas de trabajo, sobre la arqueología de los actuales territorios de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, norte de Patagonia, sur de Córdoba y San Luis, Entre Ríos, Uruguay y Sur de Brasil.

El objetivo de esta nueva edición es dar continuidad a este importante espacio de comunicación de los avances científicos. Específicamente, y mediante la organización en mesas de comunicaciones, sesión de posters, simposios y conferencias, la propuesta es discutir los temas de mayor impacto en la arqueología de la región pampeana, tales como el poblamiento humano temprano de la región, los sistemas tecnológicos de las sociedades indígenas, la subsistencia y los patrones dietarios, la movilidad y las modalidades de asentamiento, los procesos de formación y preservación de los registros, el uso de las fuentes documentales, la gestión del patrimonio y la participación de las comunidades indígenas.

Una de las actividades centrales del congreso es la Mesa redonda “Arqueólogas de la Región Pampeana: experiencias y reflexiones”. Este espacio tiene como objetivo homenajear a la generación de arqueólogas que comenzaron su recorrido científico-académico en la década del 1980 y que han contribuido significativamente al conocimiento arqueológico de la región, a la formación de recursos humanos y a la creación de equipos de investigación.

Conferencias principales

A lo largo de las jornadas del Congreso, se llevarán adelante las siguientes conferencias:

-Miércoles 10 de abril, 18.30 hs. “Clovis to Cowboy. From the Pleistocene through the Holocene”, a cargo del Dr. Marcel Kornfeld, Departamento de Antropología, University of Wyoming, Laramie, EE. UU.

-Jueves 11 de abril, 14 hs. “Un caníbal en Atapuerca y un asesino Neandertal”, a cargo de la Dra. Yolanda Fernández-Jalvo, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Departamento de Paleobiología, Universidad Complutense de Madrid, España.

-Jueves 11 de abril, 19 hs. “La Pampa en tiempos violentos: quién mató al Canis familiaris?”, a cargo de la Dra. Mónica Berón. Instituto de las Culturas, Universidad de Buenos Aires y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, Argentina.

-Viernes 12 de abril, 19 hs. “Estructuralismo y más: horizontes cognitivos de la arqueología del paisaje”, a cargo del Dr. Felipe Criado Boado. Director del Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España.