La Facultad de Ciencias Sociales abrió la inscripción para el 2026

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires abrió el periodo de preinscripción para las seis carreras de grado presenciales, destinadas a quienes tengan interés en comenzar a cursar en el año 2026.

Anualmente estudiantes de Olavarría y la región, así como de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y del resto del país eligen a la Facultad de Ciencias Sociales para iniciar sus estudios universitarios.

FACSO ofrece las carreras de Licenciatura en Antropología orientación Social, Licenciatura en Antropología orientación Arqueología, Licenciatura en Comunicación Social, Periodismo y los Profesorados de Comunicación Social y Antropología.

Sociales se caracteriza por ser una institución de referencia permanente en el ámbito académico, científico, en la investigación y en la extensión, con articulación continua con organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

La inscripción abrió el 6 de octubre y se extenderá hasta el 29 de diciembre próximo. Quienes estén interesados/as en inscribirse en primer lugar deben completar un formulario online, y posteriormente presentar la totalidad de la documentación en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, avenida Del Valle 5737.

Para conocer los pasos de inscripción y la oferta académica es posible ingresar a www.soc.unicen.edu.ar