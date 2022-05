La Escuela Municipal de Ajedrez compitió en la ciudad de Bolívar con excelentes resultados

Tomaron parte 150 jugadores provenientes de distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires, tales como Pehuajó, Olavarría, Las Flores, Saladillo, 9 de Julio, Bolívar, 25 de Mayo, General La Madrid, Henderson, Junín, Rauch, Carlos Casares, Pringles, Azul y Coronel Suarez. La organización fue llevada a cabo desde la Municipalidad de Bolivar, con el apoyo de dirigentes locales.

El certamen estuvo arbitrado por Fide Ramiro Troilo y ayudantes para cada categoría. Luego de finalizadas todas las partidas, tuvo lugar la premiación con trofeos a los tres primeros de cada categoría y medallones a los cuartos y quintos, así como al mejor local y mejor dama. En tanto, todos los jugadores Sub 8, Sub 10 y Sub 12 recibieron medallas por su participación.

Resultados

En este marco, las principales posiciones finales y resultados de los representantes Olavarrienses fueron los siguientes:

– Sub 8 (15 jugadores): 1ºValentino Barriopedro (Azul) , 2ºBautista Veron (Azul) , 3°Dyanira Yansecovich (Olavarría) ,Por Olavarría también 6°Dante Rosetti.

– Sub 10 (18 jugadores): 1° Bautista Godoy (Azul), 2° Benjamin Gonzalez (EMAJ)3°Benjamin Gonzalez (Saladillo).

– Sub 12 (20 jugadores): 1° Braian Potis (Pringles), 2° Aaron Tenaglia Bicudo (Saladillo), 3° Agustin Damiano (25 de Mayo).

– Sub 15 (32 jugadores): 1° Benjamin Ortman (Pringles), 2° Tomas Ferreri (C Suarez), 3° Roman Eluchanz (Las Flores), 8° Laureano Tescione (Olavarría), 9° y mejor dama Florencia Lamique (Olavarría).

– Mayores (64 jugadores, jugaron junto a Senior y Sub 18):

– Sub 18: 1° Bruno Molfino Ferro (Saladillo), 2°Juan Ignacio Barraza (Lamadrid), 3° Leandro Casella (Saladillo), 4° Augusto Araña (Olavarría), Por Olavarría 7° Tomas Carmona, 8° Agustin Lamique y 9° Joaquin Labin.

– Mayores: 1° Nelson Lujan (Saladillo),2° MF Sergio Arambel (Olavarría), 3° Pacho Jano (Bolivar), 4° Horacio Pereyra (Olavarría). Por Olavarría 10° Alan Pedreira, 28° Gustavo Bourgeois, 38° Dario Maidana, 39° Hugo Fischer, 45° Ruben Lopez, 48° Gabriel Iglesias, 53° Adolfo Abdala y Maria José Finet.

– Senior: 1° Mayores de 60 años Oscar Falcinelli y Mayores de 70 fue Héctor Ortiz (9 de Julio).