El pasado domingo 23 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el 13° Campeonato de Taekwondo en la ciudad de Tres Arroyos. El evento tuvo lugar en el Polideportivo Municipal (La Rioja 99), y fue organizado por el Maestro Pablo Fernando Beorlegui (S. Master 8° Dan) y el Sabon Nim Pablo Muñoz, quien actuó como anfitrión.

El encuentro contó con la participación de diversas escuelas de la Confederación Argentina de Taekwondo ITF (CATIF) y otras instituciones. Los competidores de todas las categorías, tanto GUPS como DANES, demostraron su habilidad en las modalidades de Forma y Lucha, con 389 competidores, bajo el reglamento del Circuito Nacional de Competencia.

Destacada Actuación de la Escuela Lapeu Sautial

La escuela de Taekwondo Lapeu Sautial, bajo la dirección de la Sabon Nim Karina Taborda (V Dan), con la colaboración de los Instructores el Sabon Diego Soria (III Dan) y la Sabon Veronica Lucero (I Dan), se presentó en el certamen con un gran equipo y cosechó excelentes resultados en todas las categorías.

Competidor Categoría Disciplina Resultado Abril Aizcorbe Infantil Lucha- 3° Puesto Bastian Pistacholi Infantil Forma 3°; Lucha- 2° Puesto Maia Garcillazo Infantil Lucha- 1° Puesto Tomas Gorlero Infantil Forma- 1°; Lucha 1° Puesto Bastian Martinez Infantil Forma- 2°: Lucha 2° Puesto Josefina Samoilenco Infantil Lucha- 2° Puesto Alvaro Ramo Infantil Lucha- 1° Puesto Martina Campos Juvenil Lucha- 2° Puesto Tatiana Ferreira Juvenil/Adulto Forma-3°; Lucha 1° Puesto Estefania Zurita Juvenil/Adulto Lucha- 2° Puesto Amanda Arramon Juvenil/Adulto Forma-2°; Lucha 2° Puesto Enzo Ojeda Juvenil/Adulto Lucha- 1° Puesto Uriel Resentera Juvenil/ adulto Lucha- 1° Puesto Kevin Barraza Danes Lucha- 3° Puesto.

Compromiso y Valores

Es importante destacar el arduo entrenamiento y la capacitación constante que realizan estos competidores a lo largo del año para sus destacadas participaciones en campeonatos Provinciales, Nacionales, Panamericanos y Mundiales, como ha ocurrido en la temporada actual.

Esta disciplina continúa sumando adeptos, ya que, más allá de la defensa personal y la preparación para la competición, se fomenta un grupo humano sólido donde el respeto, la confianza y los valores son el principal eje de la formación