El pasado domingo 23 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el 13° Campeonato de Taekwondo en la ciudad de Tres Arroyos. El evento tuvo lugar en el Polideportivo Municipal (La Rioja 99), y fue organizado por el Maestro Pablo Fernando Beorlegui (S. Master 8° Dan) y el Sabon Nim Pablo Muñoz, quien actuó como anfitrión.

El encuentro contó con la participación de diversas escuelas de la Confederación Argentina de Taekwondo ITF (CATIF) y otras instituciones. Los competidores de todas las categorías, tanto GUPS como DANES, demostraron su habilidad en las modalidades de Forma y Lucha, con 389 competidores, bajo el reglamento del Circuito Nacional de Competencia.

Destacada Actuación de la Escuela Lapeu Sautial

La escuela de Taekwondo Lapeu Sautial, bajo la dirección de la Sabon Nim Karina Taborda (V Dan), con la colaboración de los Instructores el  Sabon Diego Soria (III Dan) y la Sabon Veronica Lucero (I Dan),  se presentó en el certamen con un gran equipo y cosechó excelentes resultados en todas las categorías.

 

Competidor Categoría Disciplina Resultado
Abril Aizcorbe Infantil Lucha- 3° Puesto
Bastian Pistacholi Infantil Forma 3°;  Lucha- 2° Puesto
Maia Garcillazo Infantil Lucha- 1° Puesto
Tomas Gorlero Infantil Forma- 1°; Lucha 1° Puesto
Bastian Martinez Infantil Forma- 2°: Lucha 2° Puesto
Josefina Samoilenco Infantil Lucha- 2° Puesto
Alvaro Ramo Infantil Lucha- 1° Puesto
Martina Campos Juvenil Lucha- 2° Puesto
Tatiana Ferreira Juvenil/Adulto Forma-3°; Lucha 1° Puesto
Estefania Zurita Juvenil/Adulto Lucha- 2° Puesto
Amanda Arramon Juvenil/Adulto Forma-2°; Lucha 2° Puesto
Enzo Ojeda Juvenil/Adulto Lucha- 1° Puesto
Uriel Resentera Juvenil/ adulto Lucha- 1° Puesto
Kevin Barraza Danes Lucha- 3° Puesto.

 

Compromiso y Valores

Es importante destacar el arduo entrenamiento y la capacitación constante que realizan estos competidores a lo largo del año para sus destacadas participaciones en campeonatos Provinciales, Nacionales, Panamericanos y Mundiales, como ha ocurrido en la temporada actual.

Esta disciplina continúa sumando adeptos, ya que, más allá de la defensa personal y la preparación para la competición, se fomenta un grupo humano sólido donde el respeto, la confianza y los valores son el principal eje de la formación

