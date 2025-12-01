El evento se realizó el pasado viernes 28 de noviembre y contó con la presentación de alumnos y alumnas de las clases de batería, canto, piano, guitarra y violín, entre otros. La Escuela finaliza el año con más de 300 asistentes en su nueva sede.

Olavarría. La Escuela Municipal de Música “Hnos. Rossi” celebró el cierre de su ciclo anual el pasado viernes 28 de noviembre con una muestra que se desarrolló a sala llena, reuniendo a familiares, amigos y aficionados del arte.

Durante la jornada, los alumnos y alumnas de la Escuela tuvieron la oportunidad de demostrar los avances logrados a lo largo del año en el aprendizaje de diversos instrumentos. Las presentaciones incluyeron:

Batería

Canto

Piano

Guitarra

Violín

Bajo

Otros instrumentos de cuerda y viento

Balance Anual Positivo

La Escuela “Hnos. Rossi” cierra un año altamente positivo, con la concurrencia de más de 300 personas.

Además, la institución ha estrenado su nueva sede, ubicada en Coronel Suárez 2924, y ha recibido nuevos instrumentos, lo que fue posible gracias a una gestión realizada por el intendente Maximiliano Wesner a través de la Fundación Banco Provincia.