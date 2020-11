La emotiva despedida de Charly García a Maradona

“Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté: ‘¿Qué título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra?’. Al toque me respondiste: ‘Miré el arco y esquivé patadas’…”, recordó el artista en el comienzo de la publicación en Instagram titulada “Carta para el 10”.

Y siguió: “Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos. Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena. Esperame ahí… invita la casa. No te equivoques con el paraíso”.

Para finalizar, Charly escribió: “¿Sabés lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? ‘¿Éste no es el que juega al vóley?’. ¡¡¡Rock and roll fierita!!! Say no more. I Love you”.