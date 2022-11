La Dirección de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales atenderá en la Delegación de Sierras Bayas

Será el martes 29 a partir de las 9:30Hs.

La Dirección de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales del Gobierno Municipal informa que el próximo martes 29 de noviembre atenderá en la Delegación de Sierras Bayas a partir de las 9.30 horas.

Podrán acercarse los vecinos que necesiten asesorarse sobre temas relacionados con defensa al consumidor o cuestiones vecinales, ofreciéndoles el servicio del Centro de Mediación.

Mediación Comunitaria

Entre los servicios y atención que se brinda desde el área se encuentra la mediación comunitaria, un procedimiento voluntario, gratuito, confidencial y participativo por medio del cual el mediador, colabora para que las partes (vecinos, sociedades de fomento, clubes, asociaciones, etc.) que tienen un conflicto puedan con su ayuda construir un acuerdo satisfactorio para ellas. Por medio de la mediación comunitaria se facilita el diálogo entre los vecinos, para que mejoren sus relaciones, contribuyendo de esta manera a una convivencia más pacífica.

Se abordan cuestiones derivadas de: ruidos molestos (música alta, ladridos de perros, trabajos ruidosos en horarios de descanso, etc.) animales sueltos, medianería, humedad, rajaduras, etc, árboles y/o plantas que causan daños y/o invaden propiedades vecinas, basura acumulada, presencia de roedores, problemas de convivencia entre vecinos y/o familiares, incumplimientos por trabajos de albañilería, plomería, pintura, etc., problemas con alquileres, desalojos, deudas, etc., copropiedad y en condominios, estacionamiento de vehículos en lugares que no corresponden.

Defensa al Consumidor

En el caso de Defensa al Consumidor se tratan cuestiones referidas a: incumplimiento de contratos, ofertas, baja de servicios, cambio de servicios o tipo de productos, debito indebido, anulación de una deuda o compra, extravío de una encomienda, publicidad engañosa, faltas en la calidad de productos o servicios, error en facturación, falta de información relevante, mala atención, modificación de contratos.

Involucra rubros tales como centros de formación, comercio electrónico, construcción, electrodomésticos y artículos para el hogar, medicina prepaga, automotores, planes de ahorro, servicios de alarmas, internet, tv por cable o satelital, servicios de salud, transporte, seguros, telefonía, sistema de servicios financieros, textil, calzado, marroquinería, transporte o encomienda, viajes, turismo.