La Delegación de Olavarría Arribó a Mar del Plata para la Final de los Juegos Bonaerenses

Un total de 390 olavarrienses, incluyendo atletas y artistas, ya se encuentran en “La Feliz” para la etapa decisiva del torneo. El Gobernador Kicillof y el artista Luck Ra encabezaron el tradicional acto de apertura.

Este lunes, una numerosa delegación de 390 olavarrienses arribó a Mar del Plata para participar en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025. La partida se realizó en la madrugada desde la Municipalidad de Olavarría, con un total de ocho micros y una combi.

Los representantes de la ciudad, que incluyen atletas, artistas, profesores y coordinadores, se alojan en los hoteles céntricos Delfín, Belián, Mar Azul y Urca, cuyos servicios de alojamiento y desayuno fueron contratados por el Municipio. Además, todas las comidas (almuerzo y cena) se realizarán en los restaurantes de la firma Montecatini. El intendente Maximiliano Wesner visitó a la delegación durante el almuerzo.

Inauguración Oficial con Figuras Políticas y Musicales

El tradicional acto inaugural de los Juegos Bonaerenses se llevó a cabo en horas de la tarde, contando con la presencia de destacadas figuras políticas:

Axel Kicillof: Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Andrés Larroque: Ministro de Desarrollo de la Comunidad.

Ministro de Desarrollo de la Comunidad. Cristian Cardozo: Subsecretario de Deportes bonaerense.

El cierre musical de la ceremonia estuvo a cargo del reconocido artista Luck Ra, quien, con su ritmo cuartetero y carisma, hizo bailar y disfrutar a miles de bonaerenses.

Logística Garantizada

Con la inauguración, se dio el puntapié inicial a los días de competencia. Para asegurar la participación en tiempo y forma, el Municipio de Olavarría también se encargó de la contratación de micros y combis para los movimientos internos de la delegación dentro de Mar del Plata.