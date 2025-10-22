La CTA Olavarría Realiza Charlas y Difusión sobre la Boleta Única Papel (BUP) de cara a las Elecciones Nacionales

La Central de Trabajadores, bajo la conducción de Hosanna Cazola, intensifica las actividades en la Séptima Sección para explicar el nuevo sistema de votación bonaerense para Diputados Nacionales de este domingo 26 de octubre.

La CTA de las y los Trabajadores – Regional Olavarría, liderada por Hosanna Cazola, está llevando a cabo una campaña de concientización y difusión sobre el uso de la Boleta Única Papel (BUP), el sistema con el que los bonaerenses votarán Diputados Nacionales en las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

Ante la particularidad de este nuevo sistema de votación, la CTA ha organizado encuentros, charlas e intervenciones en el espacio público en diferentes municipios de la Séptima Sección Electoral.

Actividades en la Región

Las acciones de difusión se han desarrollado en varias localidades:

Tapalqué: Un grupo de estudiantes de FINES participó de un encuentro con Hugo Yasky (Secretario General de la CTA a nivel nacional, diputado y candidato a renovar su banca), durante su recorrida por el municipio.

Un grupo de estudiantes de participó de un encuentro con (Secretario General de la CTA a nivel nacional, diputado y candidato a renovar su banca), durante su recorrida por el municipio. Azul: También se generó diálogo e instrucción con estudiantes de FINES .

También se generó diálogo e instrucción con estudiantes de . Saladillo: La explicación sobre la BUP se realizó mediante intervenciones en el espacio público , conversando directamente con vecinos y vecinas.

La explicación sobre la BUP se realizó mediante , conversando directamente con vecinos y vecinas. Olavarría: La CTA lleva la propuesta a los cursos que se dictan en el CFL 403 “Carlos Alberto Moreno”, capacitando en todas las familias formativas.

Instructivo para Votar con la BUP

La Central de Trabajadores reafirma su compromiso con la democracia y el ejercicio de una ciudadanía responsable. Para emitir el voto correctamente con la Boleta Única, recuerdan los siguientes pasos:

Llevar el DNI y presentarlo a la autoridad de mesa. La autoridad de mesa es la única persona autorizada para entregar la Boleta Única a cada votante. Pasar detrás del biombo. Para expresar el voto, se debe marcar con una “X” o con un tic (✔) en la opción deseada. Una vez marcada, se dobla la boleta y se deposita en la urna.