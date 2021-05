Expresó el palísta Agustín Vernice que estará presente en la Copa del Mundo 2021 de Canotaje, a disputarse del 12 al 14 de Mayo en Szeged (Hungría). Luego de dicha cita mundialísta, el olavarriense se quedará en Europa a la espera de participar de los Juegos Olímpicos Tokio 2021+1 en el mes de Julio.

“La Copa del Mundo sirve como trampolín para agarrar ritmo de competencia internacional, después de estar un año y medio o dos sin ese tipo de competitividad”, manifestó Agustín Vernice. Asimismo, agregó que “voy a Hungría con muchas expectativas, ya que hicimos una buena preparación; estoy en buena forma, pero no me quiero anticipar a nada. Primero hay que ir, competir y ver que pasa; pero me siento bien y con muchas ganas”.

En el Mundial de Szeged, el palísta de 25 años de edad estará participando en la prueba K1 1.000 metros y en K1 5.000 mts., “que es una competencia de circuito, diferente a la de pista que es la especialidad mía”, remarcó el oriundo de Olavarría.

Luego, Agustín Vernice esperará en Europa los Juegos Olímpicos Tokio 2020+1; donde su debut olímpico se producirá el miércoles 28 de Julio en las series preliminares de la prueba K1 1.000 metros (su especialidad).