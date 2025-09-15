La ciclista olavarriense Charo Posse finalizó cuarta en los Juegos J.A.D.A.R.

La deportista compitió en la modalidad Keirin de ciclismo en pista, representando a la Provincia de Buenos Aires en el certamen de alto rendimiento disputado en Rafaela.

La ciclista Charo Posse, oriunda de nuestra ciudad, tuvo una destacada participación en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (J.A.D.A.R.), donde finalizó en el cuarto puesto de la disciplina Keirin. El evento, organizado por el Comité Olímpico Argentino, se llevó a cabo en la ciudad de Rafaela.

Posse compitió en la modalidad Keirin, una de las pruebas más intensas del ciclismo en pista. En esta disciplina, los ciclistas siguen a un guía que regula la velocidad antes de un sprint final explosivo. La olavarriense, que representó a la Provincia de Buenos Aires, disputó tres series a sumatoria de puntos, logrando un excelente cuarto lugar.