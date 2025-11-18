La Casa del Bicentenario fue sede del evento organizado por el Conservatorio “Ernesto Mogávero”, que reunió a ensambles de Mar del Plata, Tandil y Olavarría, destacando el trabajo y el repertorio de música popular de las orquestas de guitarras.

Olavarría. Con un importante marco de público, se llevó a cabo el pasado sábado la tercera edición del Encuentro Regional de Ensambles de Guitarras. El evento fue organizado por el Conservatorio Provincial de Música “Ernesto Mogávero” y contó con el apoyo del Municipio de Olavarría.

El encuentro tuvo lugar en la Casa del Bicentenario y reunió a tres destacadas formaciones de la región:

Ensamble de Guitarras del Conservatorio Luis Gianneo (Mar del Plata).

Ensamble de Guitarras del Conservatorio Isaías Orbe (Tandil).

Ensamble de Guitarras del Conservatorio Ernesto Mogávero (Olavarría).

Trayectoria y Repertorio

El Ensamble de Guitarras de Mar del Plata cuenta con 13 años de trayectoria ininterrumpida, surgiendo como un proyecto de extensión del Conservatorio Luis Gianneo. La formación se dedica principalmente a la música argentina y ha recibido distinciones, incluyendo una Beca del Fondo Nacional de las Artes (2024).

Por su parte, la Orquesta de Guitarras del Conservatorio de Olavarría está integrada por estudiantes del Profesorado de Educación Musical y del Profesorado de Instrumento. Aborda un repertorio de música popular arreglada para esta formación. En el último tiempo, la orquesta ha compartido escenario con el maestro Omar Cyrulnik y participó en el Primer Encuentro Regional de Ensambles en Tandil y el Tercer Encuentro de Música Surera en Olavarría.

El evento se consolida como un espacio clave para el intercambio y la difusión de la música de guitarra en formato de ensamble en la región.