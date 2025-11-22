El evento cultural se desarrollará el viernes 6 y sábado 7 de diciembre, de 19:00 a 23:30 horas. Contará con la participación de librerías locales, propuestas artísticas y oferta gastronómica, buscando fomentar la lectura en un espacio emblemático de la ciudad.

Olavarría. La Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Olavarría ha anunciado la llegada de “La Noche de las Librerías” a la Casa del Bicentenario durante el mes de diciembre.

La propuesta busca vincular la lectura con la cultura y el esparcimiento en un espacio central de la ciudad.

Fecha, Horario y Propuesta

Días: Viernes 6 y sábado 7 de diciembre .

Horario: De 19:00 a 23:30 horas .

Lugar: Casa del Bicentenario.

El evento contará con la participación de librerías locales, que ofrecerán una amplia y variada selección de títulos y autores para todos los públicos.

Además de la exposición y venta de libros, se ofrecerán diversas actividades y propuestas artísticas, sumadas a una atractiva oferta gastronómica.

El Municipio invita a toda la comunidad a participar de esta iniciativa, que se presenta como una oportunidad perfecta para descubrir nuevos autores, conocer escritores locales y sumergirse en el mundo de la lectura.