La candidata Karina Ostertag emitió su voto en la Escuela Primaria N° 17

La tercera candidata a concejal de Somos Olavarría se mostró “muy contenta” por la campaña y con “muchas expectativas” de cara a los resultados de las elecciones legislativas.

Karina Ostertag, tercera candidata a concejal por el espacio Somos Olavarría, emitió su voto este domingo en la Escuela Primaria N° 17, después del mediodía.

Tras sufragar, Ostertag se mostró satisfecha con el trabajo de su equipo de campaña. “Estoy muy contenta por la campaña que realizamos con este enorme equipo que viene trabajando incansablemente. Tenemos muchas expectativas y esperanzas de tener buenos resultados”, expresó.

Finalmente, la candidata hizo un llamado a la participación de los ciudadanos. “Esperamos que la gente se siga acercando a votar, es muy importante”, concluyó.