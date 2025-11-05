El Municipio de Olavarría, junto a LALCEC y otras instituciones, destacó el éxito de la campaña de prevención de cáncer de mama. La alta demanda obligó a reprogramar controles hasta los primeros días de diciembre.

El Municipio de Olavarría brindó un balance exitoso de la campaña “Octubre Rosa” 2025, dedicada a reforzar los controles preventivos de cáncer de mama. La iniciativa fue resultado del trabajo conjunto entre el Municipio, LALCEC, Ola Rosa, el Hospital Provincial de Oncología “Luciano Fortabat” y la Facultad de Ciencias de la Salud de UNICEN.

La respuesta de la comunidad fue notable: ante la gran cantidad de mujeres que se acercaron para actualizar sus controles, se debieron otorgar turnos que se cubrirán durante todo noviembre e incluso los primeros días de diciembre.

Cifras de la campaña (al 3 de noviembre)

Total de Mamografías Realizadas: 402 .

. Sector Público: 327 (Hospital Municipal, LALCEC y Hospital de Oncología).

327 (Hospital Municipal, LALCEC y Hospital de Oncología). Sector Privado: 75 (consultorios adheridos).

Esta cifra corresponde exclusivamente a las pacientes a las que se les prescribió una mamografía, sin incluir la suma de controles ginecológicos y exámenes complementarios.

El grupo etario predominante que se acercó a realizarse los controles fue el de 40 a 65 años.

La importancia de controlarse

La campaña hizo hincapié en que el cáncer de mama no presenta síntomas en sus estadios iniciales, por lo que los controles anuales son fundamentales. La detección temprana permite que la enfermedad sea curable en más del 90% de los casos.

El lema es claro: “El cáncer de mamas no da señales, el control sí”. Un recordatorio útil para todas las mujeres, y también para los varones, quienes, aunque con menos frecuencia, también pueden padecer la enfermedad.