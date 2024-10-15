“La Bota” vivió un nuevo festival de ciclismo

El domingo 13 de Octubre se disputó el Primer Gran Premio “Indumentaria Nicoluc” en el Circuito “La Bota” del Club Estudiantes de Olavarría. En la nota todos los resultados.
Organizado por la Agrupación Ciclismo Olavarriense Libre, la jornada dominguera arrojó las siguientes clasificaciones finales por categorías:
PRINCIPIANTES
1. FEDERICO MIRRE
2. GABRIEL CHAVARRÍA
3. CRISTIAN EGUREN
4. RODOLFO CAMPOS
5. CARLOS RODRÍGUEZ
6. OSCAR SALLAGO
7. EZEQUIEL FERREYRA
8. FIRU SORAGNI.
MÁSTER D Y E
1. MIGUEL OCANTO
2. JORGE ILUNDAI
3 ROBERTO MARTINEZ
4. CARLOS TOLOSA
5. DARÍO CALDERÓN DE LA BARCA
6. NÉSTOR CARBANIERA
7. GUSTAVO RUÍZ
8. JUAN DAMICO.
MÁSTER E
1. ROBERTO MARTÍNEZ
2. JUAN DAMICO
3. CARLOS GOCELLA
4. OSCAR ORONÓ
5. PEDRO ARROCERES.
DAMAS
1. CHARO POSSE
2. LUCRECIA HERNÁNDEZ
3. JOANA ACOSTA
4. FIAMMA ABRISQUETA
5. TANIA PONCE DE LEÓN
6. LUDMILA POSSE
7. NANCY TORRES
8. LUJÁN BARRA.
+40 AÑOS
1. RUBÉN RODRIGUEZ
2. CÉSAR CASERES
3. JUAN OCANTO
4. ANDRÉS GALLO
5. LEANDRO DASTUBE
6. NELSON GARCÍA
7. CLAUDIO LATORRE
8. ARIEL BEGUE.
-40 AÑOS
1. ALAN MARTÍNEZ
2. JOAQUÍN MELO
3. LORENZO RUIZ
4. ROBERTO GÓMEZ
5. LUCAS ESPÍNDOLA
6. RODOLFO IGLESIAS
7. CARLOS ROLDÁN
8. AIRTON TRUMPIO.
JUVENILES
1. ALAN MARTÍNEZ
2. BAUTISTA VALES.
INFANTILES
SAMUEL MIRRE
LOHAN TOLOSA
SAMIRA TOLOSA
BAUTISTA ZUBIRÍA
GIANLUCAS LEDESMA
NAIRO ROLDÁN
IAN VALES
ROMAN VALES
ORIANA PONTE
BRAIAN CARLUCCIO
OLIVER CARLUCCIO
BENJAMÍN BARRAZA
CRISTIANO TALAMONTI
ALMA DI MARTINO.
MÁSTER C Y B2
1. SERGIO CAMPLONE
2. MARCELO BORNEO
3. CARLOS PIAZZA
4. JOSE CORRO
5. RAFAEL ERRIPA
6. JAVIER LOBOSCO
7. EDUARDO LEGUIZAMÓN
8. RAFAEL LAMARDO
9. JULIO ASTRADA.
LIBRES B1 JUNIORS
1. WILIAM BRUN
2. DIEGO TORRES
3. MAXIMILIANO PRAIZ
4. BRAIAN VALES
5. MAXIMILIANO ALMARAZ
6. FACUNDO DUMERAUF
7. LUIS TRABELA
8. SERGIO AG
9. JORGE SOSA
10. ESTEBAN FARÍAS.
MÁSTER B1
1. DIEGO TORRES
2. SERGIO AG
3. JORGUE SOSA
4. FEDERICO GÓMEZ
5. ESTEBAN ROLDÁN.
JUNIORS
1. URIEL TOLOSA
2. BENJAMÍN FIGUEROA
3. MAXIMILIANO BURGOS.
Fuente y fotos: Facebook C.O.L Ciclismo Olavarriense Libre.