“La Bota” recibió a las categorías del Centro

El domingo 28 se disputó una nueva fecha del calendario 2025 de las tres categorías de la Asociación de Pilotos Promocionales del Centro – APPC en el Autódromo “Dante y Torcuato Emiliozzi” del Club Estudiantes de Olavarría. En la Monomarca, hubo triunfos del olavarriense Martín Zaldúa y de Alan Wagner de Colonia Hinojo.

En lo concerniente a la Monomarca del Centro, se desarrollaron dos competencias finales. En la carrera de pilotos titulares se impuso Martín Zaldúa. Pedro Goyeneche y Alan Wagner completaron el podio en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Luego en la prueba de pilotos invitados, el ganador resultó ser Alan Wagner. En segundo lugar arribó Martín Zaldúa y tercero fue Lucas Mendía.

En base a estos resultados y disputadas tres fechas (seis finales), el campeonato de la Monomarca es liderado por el olavarriense Martín Zaldúa con 116,50 puntos (3 victorias). Segundo se encuentra Alan Wagner, con 114,50 puntos (2 victorias); y tercero aparece Bernardo Linares (82,50 puntos y 1 victoria).

Mientras que en la Promocional del Centro, el volante chillarense Braian Stracquadaini se alzó con la victoria; dejando en segundo lugar al azuleño Gonzalo Piccone.

Finalmente, el piloto azuleño Natalio Jugón fue amplio dominador en la Fórmula Azul; logrando claramente el triunfo en las dos carreras de la jornada dominguera en el Circuito “La Bota”.