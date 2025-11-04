La Biblioteca Armando Collinet abre convocatoria para talleristas 2026

El objetivo es sumar nuevas propuestas de talleres y seminarios.

La Biblioteca Popular Armando Collinet de Olavarría informa que está abierta la convocatoria para la presentación de propuestas de talleres y seminarios. El objetivo es sumar nuevos proyectos para el año 2026.

La invitación está dirigida a docentes, talleristas, profesionales, artistas, especialistas en oficios, disciplinas culturales, educativas o recreativas que deseen compartir sus conocimientos en la institución

Desde la biblioteca señalan que “uno de los objetivos es continuar fortaleciendo la oferta cultural y formativa de la institución, promoviendo propuestas accesibles, diversas y de calidad para la comunidad” . De esta manera, quienes estén interesados en brindar talleres, podrán solicitar información sobre los requisitos y condiciones para la presentación de proyectos.

Las personas interesadas pueden comunicarse a través del WhatsApp 2284-545589, mediante las redes sociales @biblioarmandocollinet en Instagram y Biblioteca Popular Armando Collinet por Facebook. También mediante el correo electrónico biblioarmandocollinetredes@ gmail.com . En caso de desear acercarse de manera presencial, podrán hacerlo de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 18 horas.