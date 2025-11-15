El incremento, que se ubica en línea con la inflación de octubre (2,3%), eleva el salario inicial a $1.959.956,26. El ajuste también impacta en el bono por el Día del Bancario, que alcanza $1.747.233,21.

La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, comunicó la actualización salarial del 2,3% correspondiente al mes de octubre de 2025, buscando mantener el poder adquisitivo de sus trabajadores frente a la inflación.

Con esta nueva aplicación, el salario inicial de la categoría más baja del sector bancario asciende a $1.959.956,26, una cifra que consolida los acuerdos de actualización permanente del gremio.

Detalles del Aumento y Acumulado Anual

Aumento de Octubre: 2,3% , en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mes.

Salario Inicial (Octubre): $1.959.956,26 .

Acumulado 2025: El gremio acumula un incremento del 24,8% desde enero, tomando como base los salarios de diciembre de 2024.

El incremento del 2,3% se aplicará sobre todas las remuneraciones, tanto brutas como netas, y sobre los adicionales convencionales y no convencionales.

Impacto en el Bono del Día del Bancario

La suba también impacta directamente en el monto del bono por el Día del Bancario, beneficio que se abona anualmente en noviembre.

Con el ajuste de octubre, el monto del bono en su categoría inicial asciende a $1.747.233,21, un monto que será sujeto a futuros incrementos salariales que se negocien para noviembre.

Según comunicó el gremio, el retroactivo correspondiente a octubre, sumado al retroactivo del Día del Bancario, se liquidará junto con los salarios del mes de noviembre.

“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señaló la Asociación.