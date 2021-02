La ANMAT prohibió un aceite de girasol

Se comercializaba en supermercados de todo el país un aceite de procedencia ilegal, que no estaba registrado en ANMAT y tenía información falsa en la etiqueta.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) sacó de circulación una marca de aceite de girasol que carecía de su aprobación y aun así se comercializaba en supermercados de todo el país.

A través de Resolución 1050/2021, el ente regulador prohibió este miércoles la distribución de este producto de la canasta básica por considerarlo ilegal, ya que estaba falsamente rotulado y no estaba registrado.

La ANMAT también prohibió su producción a partir de una denuncia ante el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), por parte de un consumidor.

Según el Boletín Oficial, se decidió prohibir “la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto: Aceite de girasol, marca CRZ, RNPA N° 02-325271, RNE N° 02-044285, elaborado por Cooperativa Santafesina Agrícola, Provincia de Santa Fe”.

La entidad informó que esta empresa no figuraba en la base de datos por lo tanto no estaba registrada de manera legal, al menos, no con el nombre CRZ. También se informó que la etiqueta del envase exhibía “un número de RNE y RNPA inexistentes”.

Asimismo, consignaba en su rótulo la leyenda ‘Libre de Gluten’ y el símbolo de Alimento Libre de Gluten”, algo que tampoco está comprobado y puede ser altamente peligroso para la salud de las personas

Fuente: Grupo La Provincia